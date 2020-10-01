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21 студент ТюмГУ работает наставниками на проекте "Сириус.Лето"

Общество, 17:20 29 октября 2020

21 студент Тюменского госуниверситета прошел отбор и стал участником Всероссийской программы "Сириус.Лето: начни свой проект".

Под руководством наставников-студентов школьники объединяются в команды для решения кейсов, предоставленных заказчиками. В этой роли выступают индустриальные компании и научно-исследовательские институты. Научно-технологические, инженерные и исследовательские проекты будут разрабатываться в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития России.

Проект "Сириус.Лето" в ТюмГУ - продолжение летней программы занятости, инициированной Министерством науки и высшего образования РФ. По ней были трудоустроены около пяти тысяч студентов. Сейчас университет создал новые оплачиваемые рабочие места для наставников проекта "Сириуса".

Команда студентки направления "Педагогическое образование с двумя профилями: русский язык и литература" Марии Степановой работает над кейсом компании "КурганСтальМост". Задача этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать обучение новых сотрудников, в данном случае слесарей по сборке металлоконструкций, на рабочем месте.

Работать над проектами участники будут в течение всего учебного года. Готовые решения будут представлены на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".

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# занятость , образовательный центр Сириус , ТюмГУ

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