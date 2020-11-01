Роспотребнадзор продолжает проверки тюменских предприятий

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 предприятия строительства, торговли, общественного питания и сферы услуг проверили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области в период с 26 по 30 октября на предмет соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил предупреждения распростанения COVID-19.

Проверки проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области при участии правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте областного управления Роспотребнадзора.

Во время рейда на предприятиях ООО ТРИУМФ (предоставление услуг), ООО розничные технологии (предприятие торговли), АО АКТИВФУД (кафе "Вилка Ложка", ИП Амирагян, кафе "Ламаджо",ООО Элемент Трейд, магазин "Монетка", ул. Газовиков,33, ООО "Газпромнефть НТЦ", ул. 50 лет Октября,14, ООО АГРОТОРГ, магазин "Пятерочка", ул. Ершова,13/1, ООО "Народная оптика", магазин "Русь Оптика", ул. Ершова, 13, ООО "Бирсал", бар Алкополис, ул. В.Гнаровской, 6/2, ИП Хижняк Василий Иванович салон красоты "Имидж студия Краса", Газовиков, 25, к.2/8 выявлены следующие нарушения: не предоставлен график обработки помещений дезсредствами, нет запаса масок, антисептиков, градусников и рециркуляторов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, допускающие нарушения обязательных требований, подвергаются административным наказаниям в соответствии, в том числе и административному приостановлению деятельности.

Обследования по соблюдению противоэпидемических мер и санитарной безопасности продолжатся.