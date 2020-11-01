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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

47 тюменцев излечились от COVID-19 за сутки

Общество, 13:48 01 ноября 2020

Фото: www.mos.ru, М. Денисов

47 жителей Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Заболел за минувшие сутки 151 человек, в том числе 10 детей. Из общего числа пациентов 22 человека находятся на ИВЛ.

Под медицинским наблюдением остаются 2 тыс.089 человек, 2 тыс. 634 человека находятся на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 13 тыс. 549 случаев заболевания, скончались 75 пациентов, выздоровели 8 тыс. 829 человек.

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