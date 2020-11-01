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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

151 случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за последние сутки

Общество, 12:54 01 ноября 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

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151 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Тюменской области за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве выявлен 5 тыс. 261 случай заболевания, в Санкт-Петербурге - 896 случаев.

В Ямало-Ненецком автономном округе - 185 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 194 случая.

Всего в России выявлено 18 тыс. 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 259 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 млн 636 тыс. 781 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 28 тыс. 235 летальных исходов, выздоровели 1 млн 225 673 человека.

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