151 случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за последние сутки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

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151 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Тюменской области за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве выявлен 5 тыс. 261 случай заболевания, в Санкт-Петербурге - 896 случаев.

В Ямало-Ненецком автономном округе - 185 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 194 случая.

Всего в России выявлено 18 тыс. 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 259 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 млн 636 тыс. 781 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 28 тыс. 235 летальных исходов, выздоровели 1 млн 225 673 человека.