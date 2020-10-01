Пятеро человек с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро жителей Тюменской области: трое женщин и двое мужчин с COVID-19 умерли за минувшие сутки, несмотря на усилия врачей, сообщает региональный оперштаб.

Женщины 50 и 55 лет и мужчины 59 и 72 лет скончались от острой респираторной недостаточности на фоне вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенных анамнезов. 70-летняя женщина умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом.

За сутки в регионе зарегистрировано 149 случаев заболевания СCOVID-19, в том числе у 10-ти детей. Всего с начала пандемии - 13 тыс. 398. Оправились от ковида 82 человека, за весь период - 8 тыс. 782.

На ИВЛ находятся 24 пациента. 2 тыс. 17 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 634 - на перевахтовке.