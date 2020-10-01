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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени моногоспиталь для беременных оснащен всем необходимым

Общество, 14:58 30 октября 2020

perinatal-center.pro

Моногоспиталь для беременных женщин оснащен всем необходимым, отвечает реалиям времени. На сегодня он полностью загружен женщинами, которые готовятся стать мамами, стали ими и при этом имеют COVID-19 или подозрение на коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области, главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.

Моногоспиталь для беременных – это отдельных корпус Перинатального центра на ул. Энергетиков, 26. Его оснащением занимались правительство Тюменской области и региональный департамент здравоохранения. Он был запущен в апреле 2020 года.

"Поначалу в моногоспитале находились единицы женщин, у которых было подозрение на коронавирусную инфекцию. На сегодня госпиталь, который рассчитан на 93 койки, загружен. В нем находятся женщины разной категории: беременные с COVID-19, беременные с подозрением на пневмонию, женщины после кесарева сечения с коронавирусом и другие", - говорит Кукарская.

По словам главного врача Перинатального центра, все ресурсы для лечения, восстановления, оказания специализированной помощи у медиков есть.

Напомним, ранее Ирина Кукарская отметила, что COVID-19 не передается от матери ребенку вертикальным путем. Только аэрозольно. В моногоспитале матери с коронавирусом находятся отдельно от новорожденных. Они воссоединяются только после двух отрицательных тестов на COVID-19.

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# беременные женщины , коронавирус , перинатальный центр

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