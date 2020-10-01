До 70 человек выросло число погибших от COVID-19 в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Двое мужчин и две женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

61-летний мужчина умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. 64-летний мужчина - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронических заболеваний. 82-летняя женщина - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. 47-летняя женщина - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронического заболевания.

За сутки в регионе зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 11 детей. Всего с начала пандемии - 13 тыс. 249. Вылечились от COVID-19 79 человек, за весь период - 8 тыс. 700.

На ИВЛ находятся 27 пациентов. 1 тыс. 969 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 662 человека - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 70 пациентов с коронавирусом.