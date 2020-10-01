Работники социальных служб Тюменской области доставляют лекарства на дом

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

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Работники социальных служб начали доставлять на дом бесплатные лекарства тюменцам старше 65 лет, одиноким пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Эта мера в период пандемии поможет нашим землякам из группы риска соблюдать режим самоизоляции, не покидать без крайней необходимости свои дома, чтобы снизить опасность заражения COVID-19", - подчеркнул глава региона.

Если есть вопросы, связанные с доставкой лекарств, нужно звонить на горячую линию: 8-800-201-41-41.