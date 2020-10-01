В Тюменской области уточнили меры по борьбе с COVID

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уточнение, касающееся масочного режима, внесено в постановление правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности", сообщает региональный оперативный штаб.

Роспотребнадзор РФ обязал всех граждан, находящихся на территории России, соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. В связи с этим, граждане, находящиеся на территории Тюменской области, обязаны "обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах, определенных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

Для Тюменской области это уже привычный режим — в регионе с 14 мая без защитных масок нельзя посещать общественные и людные места, ездить в общественном транспорте и такси.

Ограничительные меры для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания с 23 до 6 часов, в регионе не вводятся (в постановлении Роспотребнадзора этот запрет носит рекомендательный характер).

Правительство Тюменской области держит на контроле соблюдение предпринимателями санитарных норм безопасности, проводит регулярные проверки предприятий и организаций. Только в октябре проведено более 150 таких рейдов. Что касается деятельности ночных клубов (дискотек), то она приостановлена ранее. Продолжают также действовать ограничения на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и при выездном обслуживании.