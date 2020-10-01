149 жителей Тюменской области заболели COVID-19 за сутки
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149 жителей Тюменской области заболели COVID-19 за минувшие сутки. Всего в России выявлено 18 тыс. 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.
Из них 24,3% случая не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 854 человека.
Большинство новых заболевших в Москве - 4 тыс. 952, в Санкт-Петербурге - 854, в Московской области - 535.
В Свердловской области - 278, в Югре - 198, на Ямале - 183, в Челябинской области - 158, в Курганской области - 77 заболевших.
Всего на 31 октября в России выявлено 1 млн 618 тыс. 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 тыс. 990 летальных исходов, выздоровели 1 млн 215 тыс. 414 человек.