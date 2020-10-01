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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали о разных видах гигиенических масок

Общество, 19:36 31 октября 2020

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маски-респираторы наиболее эффективно защищают от вирусов, но они сильнее, чем другие защитные аксессуары, сдавливают область переносицы и зону под глазами. Потому нужно быть внимательными, чтобы не навредить коже, предупреждает тюменцев косметолог Ольга Буксбаум.

По словам эксперта свой выбор лучше остановить на многоразовой хлопковой маске. Ее можно стирать и тщательно обработать после каждого применения. Это не только защитит от вируса, но и предотвратит воспаления на лице, сообщает "Мегатюмень".

"Перед надеванием маски следует тщательно вымыть руки, брать аксессуар нужно за петельки и аккуратно заправлять за уши. Необходимо убедиться, что защита плотно закрывает органы дыхания: и рот, и нос. Иначе ношение становится бессмысленным. Не опускайте маску не подбородок, не дотрагивайтесь до нее руками, а снимайте только за петли и сразу же кладите в стирку или выбрасывайте в мусор, если это одноразовая маска. После этого еще раз тщательно вымойте руки", - советует врач-эпидемиолог Виктория Кульбашная.

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