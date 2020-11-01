Российские медики, работающие с COVID-19, получат дополнительную поддержку

Фото: Минздрав России Фото: Минздрав России

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Более 24,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, выделит правительство России. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID-19, выделят более 8,6 миллиарда рублей.

Кроме того, более 16 миллиардов рублей выделяется на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с COVID-19.