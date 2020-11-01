Тюменский общественный форум "Синергия Сибири - 2020" пройдет в онлайн-формате

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Форум социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области "Синергия Сибири - 2020" впервые пройдет в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

"Такое решение оргкомитета форума связано с режимом повышенной готовности, введенным для предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - пояснили в пресс-службе.

Социальные проекты будут оцениваться по трем основным направлениям. Первое - проекты в социальной сфере. Второе - проекты в сфере культуры, туризма и межнациональных отношений. Третье - проекты в области духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания граждан, спорта, развития здорового образа жизни и экологии.

Проекты-победители, отобранные конкурсными комиссиями, будут рекомендованы областной Общественной палатой для получения финансовой поддержки в различных организациях и ведомствах Тюменской области, Уральского федерального округа и Российской Федерации.

Участникам, получившим признание привлеченных партнеров Форума, вручаются специальные призы. Итоги форума ориентировочно будут проведены в ноябре - декабре 2020 года.