Тюменцы стали победителями всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Тюменцы Даниил Грамотин и Илья Новиков признаны победителями всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". Всего победу в конкурсе отметили 62 человека из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти, сообщают организаторы.

Даниил Грамотин стал самым молодым участником конкурса, ему 21 год.

"Я победил в номинации, которая была уже последней в списке, и, услышав свое имя, испытал сразу резкое облегчение, но и сразу пришло понимание, что впереди еще большой труд, проект теперь имеет новый более высокий статус", - говорит он.

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Проект Даниила Грамотина – тревел-шоу "Россия глазами иностранца", его идея – организация путешествий иностранных студентов по России, чтобы показать Россию их глазами.

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Илья Новиков подал на конкурс проект открытия ресторанно-гостиничного комплекса "Три дороги", который будет способствовать развитию дорожного туризма на трассе Р-402.

"Сейчас я работаю в страховании, но наша компания готовится выходить на туристический рынок, так что "Мастера гостеприимства" для меня - возможность взглянуть на эту индустрию изнутри. Мне понравилась раскрепощающая обстановка конкурса, здесь преобладает даже не конкурентный, а фестивальный момент. Всем желаю участвовать в конкурсе, даже если не станете победителем, этот праздник останется в вашей жизни", - сказал он.

Четыре проекта, разработанные финалистами конкурса "Мастера гостеприимства", получили грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на сумму более 5 млн рублей. Участники выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, РГО и Роскосмоса, а также 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий.

Лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, "Академию гостеприимства", Академию Слетать.ру и другие подарки.