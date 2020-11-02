Сергей Корепанов назвал основные приоритеты программы "Сотрудничество"

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Формирование единой, современной сети автомобильных дорог на территории региона, оказание специализированной медицинской помощи, социальная защита населения, поддержка сельскохозяйственного производства остаются приоритетными для программы "Сотрудничество".

Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя реализацию программы в 2020 году.

По мнению председателя облдумы, взаимодействие Тюменской области, Ямала и Югры имеет хорошие перспективы.

"В этом году у нас предусмотрено финансирование по программе "Сотрудничество" в объеме 52 миллиардов рублей, в том числе по Ханты-Мансийскому автономному округу - 21,9 миллиарда рублей, по Ямало-Ненецкому автономному округу – 30,1 миллиарда рублей", - отметил Сергей Корепанов.

Он уточнил, что на Ямале большая часть средств – 25 млрд – должна пойти на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. Для сравнения – в 2019 году на эти цели было направлено 8 млрд рублей. Таким образом, объем выделенных средств в 2020 году увеличился более чем в три раза.

"Финансируется не только это направление. В соответствии с программой ямальцам, переехавшим на юг Тюменской области, предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки – в этом году более трех тысяч человек получили выплаты на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и транспортные расходы. Более 11 тысяч человек получили доплаты к пенсии. Оказывалась специализированная медицинская помощь, осуществлялись разовые выплаты к памятным датам", - сообщил Сергей Корепанов.

Глава облдумы считает очень важным увеличение финансирования на выдачу жилищных сертификатов для переселения жителей Ямала на юг области - если в 2018 году это было 400 семей, то в этом - уже более 1 тыс. 200.