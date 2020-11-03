Победителей конкурса инфографики определили в Тюменской области

| Фото: группа "Конкурс инфографики" ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс инфографики" ВКонтакте

Победителей конкурса инфографики, приуроченного ко Всероссийскому дню трезвости, назвали в Тюменской области.

637 участников в составе 64 волонтерских отрядов региона создали работы по теме "Пиво. Вред неоспоримый". Конкурс впервые прошел в трех номинациях: "Статическая инфографика", "Анимационная инфографика" и "Инфографика в презентации и видеопрезентации".

"Раньше участники с помощью графического редактора оформляли только картинки - баннеры или плакаты, в этом году мы расширили список номинаций и предложили также создать анимацию, видеоролики, - сообщила специалист по реализации профилактических программ Областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова. - Работы с разных сторон раскрыли тему последствий употребления алкоголя и были заметно интереснее прошлогодних. Например, в одном из роликов главными героями стали фигурки Лего. Лучшие материалы участников мы планируем использовать в профилактической работе с несовершеннолетними жителями региона".

В номинации "Инфографика в презентации и видеопрезентации" победил волонтерский отряд "ВВВ" из ишимской средней школы №7.

В номинации "Анимационная инфографика" лучшими были волонтерский отряд "Добро" из молодежного центра "Поколение" Тюменского района и волонтерский отряд "Горячие сердца" из тюменской гимназии № 5.

В номинации "Статическая инфографика" отмечены отряд "Лига добра" из Новозаимской средней школы и волонтерский отряд "Digital-агентство "RAZум" из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Работы участников опубликованы в группе "Конкурс инфографики" ВКонтакте.

Татьяна Ковалева