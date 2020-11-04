Молодежный фотопроект расскажет о культурном многообразии России

Фото из группы Медиацентра во Вконтакте Фото из группы Медиацентра во Вконтакте

Тюменский фотопроект "У человечности нет национальности" появился в сети 4 ноября. Его герои напоминают о необходимости уважительного отношения ко всем жителям страны, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Фотопроект состоит из пяти фотографий. Каждый герой представляет уникальную национальную группу со своей историей, культурой и языком. Среди молодых людей есть представители коренных народов России, а также те, кто переехал из других государств.

На фотографиях молодые люди одеты в национальные костюмы. Каждую карточку сопорвождает подпись "У человечности нет национальности" на родном языке героя публикации.

"В День народного единства мы еще раз хотим напомнить, что любить свою Родину — это значит уважать культуру и традиции абсолютно всех людей, которые в ней живут. Для представителей активной тюменской молодежи многонациональность нашей страны — ее безусловное преимущество и гордость", — отметила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Фотопроект - результат совместной работой команды областного Медиацентра молодежной политики и редакции инстаграм-журнала о толерантности TEXTURE. Увидеть галерею можно здесь.