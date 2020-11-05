Мошенник выманил у знакомой тюменки более миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Как рассказала правоохранителям потерпевшая, знакомый попросил ее помочь решить его финансовые проблемы и взял в долг ювелирные изделия на сумму около 500 тыс. рублей.

Затем он убедил женщину вложить деньги в бизнес, который, по его словам, спустя несколько месяцев принесет большую прибыль. Тюменка поверила мужчине и отдала еще 600 тыс. рублей.

Вскоре злоумышленник перестал выходить с ней на связь и скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 33 летнего мужчину в Катайске. Золотые украшения мужчина успел сдать в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".