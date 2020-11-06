В Тюмени наказали молодых людей, прикуривших от Вечного огня

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В Тюмени наказали молодых людей, прикуривших сигарету от Вечного огня, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Как стало известно, 1 ноября на площади Памяти по ул. Малыгина молодые люди 1995 и 1996 года рождения находились возле мемориала Вечный огонь. Они ставили ноги на мемориал, протягивали руки к огню, а один из них бросил в огонь картонный стаканчик и прикурил сигарету.

5 ноября суд рассмотрел два материала об административном правонарушении и назначил обвиняемым наказание в виде административного ареста на пять и на семь суток. Постановление суда не вступило в законную силу.