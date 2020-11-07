Водитель Ford Focus насмерть сбил пенсионерку в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

73-летняя пенсионерка погибла в ДТП на ул. Калинина в Тюмени 6 ноября. Сообщение об аврии в районе дома №80 поступило в 20 часов 30 минут.

"Автомобилем Ford Focus сбита пенсионерка. По предварительным данным, она переходила дорогу там, где нет пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте аварии", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителю иномарки – 23 года. Он житель Тюмени.

Инна Пахомова