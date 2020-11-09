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Пьяного водителя задержали в Тюменском районе

Происшествия, 15:53 09 ноября 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

Пьяного водителя с просроченным удостоверением задержали полицейские вблизи дер. Решетникова, сообщает УМВД Тюменского района.

Кроме того, ранее мужчина за рулем Lifan уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. По словам 30-летнего задержанного он был за городом у родителей в бане, где употреблял алкоголь. После сел за руль автомобиля и поехал домой в город.

Возбуждено уголовное дело.

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# пьяная езда

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