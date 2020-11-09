Пьяного водителя задержали в Тюменском районе

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

Пьяного водителя с просроченным удостоверением задержали полицейские вблизи дер. Решетникова, сообщает УМВД Тюменского района.

Кроме того, ранее мужчина за рулем Lifan уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. По словам 30-летнего задержанного он был за городом у родителей в бане, где употреблял алкоголь. После сел за руль автомобиля и поехал домой в город.

Возбуждено уголовное дело.