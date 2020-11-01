Студенты-первокурсники смогут погрузиться в историю медицины

| Фото: из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский ГМУ" во ВКонтакте (архив)

Проект "Погружение в историю медицины с волонтерами ТюмГМУ" стартует в Тюмени в декабре. Участие в нем примут студенты-медики первого курса со всех факультетов.

По словам организаторов, такой формат погружения в профессию поможет студентам-первокурсникам понять важность своего будущего дела и определиться с конкретной специальностью.

"На первом этапе студент должен будет выбрать направление. Мы предложим на выбор пять основных периодов истории медицины. По выбранному периоду студент должен выполнить проектную работу, например, модель, макет или плакат. В следующем туре авторы отобранных работ должны будут представить свои проекты и защитить их", — рассказала куратор направления социального волонтерства ТюмГУ Анна Патлина.

В каждом историческом периоде выберут победителей с первого по третье места. Им вручат грамоты. Также, возможно, призеры получат баллы по истории.

Продолжительность проекта составит около месяца.

Инна Пахомова