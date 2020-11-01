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Жители Тюменской области в пятый раз написали этнографический диктант

Общество, 16:59 11 ноября 2020

фонд общественной дипломатии "Диалог" | Фото: фонд общественной дипломатии "Диалог"

Более 34 тыс. человек написали этнографический диктант, сообщили в фонде общественной дипломатии "Диалог".

Участниками пятого по счету диктанта в Тюменской области стали все желающие жители России и зарубежных стран. Официальный сайт и задания диктанта были переведены на английский и испанский языки. Как и в прошлые годы диктант был оформлен в виде теста и включал: 20 общефедеральных вопросов и 10 — с региональным компонентом.

Как рассказал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, акция стала доброй традицией, которая с каждым годом становится популярной среди тюменцев.

"Многонациональной Тюменской области есть чем удивить участников акции. Начиная от мест проведения диктанта — этнографическое стойбище народов Севера или центры национальных культур, заканчивая уникальными вопросами о народах, живущем в нашем регионе, и интересными историческими фактами. В этом году количество участников этнодиктанта заметно выросло, а значит растет интерес к национальной культуре народов России, становится крепче межнациональное единство", - отметил Владислав Чернов.

Большой этнографический диктант органично влился в программу празднования дня национальных культур: тюменцы писали диктант в этнокультурных центрах - татарской, армянской и чувашской культуры, а также проверяли знания о традициях и культуре народов России дистанционно.

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# этнографический диктант

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