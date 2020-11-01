Депутат Госдумы помогает тюменским медикам с транспортом

| Фото: ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

Финансовую помощь на аренду автомобилей для выездной работы медиков ОКБ №2 оказал депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин.

По информации регионального отделения "Единой России", на территории обслуживания поликлиник в составе ОКБ №2 проживает более 63 тыс. взрослых и более 15 тыс. детей. Врачи не только принимают пациентов в стенах учреждения, но и посещают их на дому. Для этого и необходим дополнительный транспорт.

"В этом году количество выездной работы увеличилось. Из-за пандемии существенная часть медицинских услуг сейчас оказывается на дому. Поэтому дополнительные машины очень нужны – чтобы врачи могли оперативно выезжать на осмотры", – рассказал руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терёхин.

По словам депутата Госдумы Николая Брыкина, дополнительный транспорт позволит вовремя оказывать помощь людям, которые ее ждут, и беречь силы и здоровье врачей.

Ранее Николай Брыкин помог организовать дополнительную машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств. Специалисты привозят льготные медикаменты пожилым, одиноко проживающим людям с хроническими заболеваниями.

Штатного транспорта из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году не хватало и областной больнице № 24 в Ярково и больнице № 12 в Заводоуковском городском округе. Тюменское региональное отделение "Единой России" передало этим медучреждениям новые машины "Лада Ларгус" и "Лада Веста СВ".

"Сейчас врачи работают в сложнейших условиях, рискуя здоровьем, спасают пациентов. Наш долг – оказывать им всевозможную поддержку", – говорит секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.