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Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Общество, 15:03 14 ноября 2020

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран.

"Решение было, принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы) и на основе принципов взаимности", — заключили в правительстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.

С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

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# авиарейс

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