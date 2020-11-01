Названы ложные признаки рака

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ложные признаки рака раскрыл россиянам врач-онколог Михаил Мяснянкин, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может не подтвердиться. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет резкое повышение показателя онкомаркера. Чтобы избежать ошибки, рекомендуется всегда обращаться не к одному, а к нескольким специалистам.

"Иногда патоморфолог пишет — подозрение на опухоль. Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе", — рассказал Мяснянкин.

Кроме того, онколог предостерегает россиян от того, чтобы находить у себя симптомы рака, прочитав информацию в интернете. Обязательно стоит обратиться к специалистам, чтобы они назначали правильные и рекомендованные обследования.

Мяснянкин настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой при возникновении первых подозрений.