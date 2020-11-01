В Тюмени разработали программу маршрутизации пациентов с COVID-19

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Программа маршрутизации пациентов с коронавирусом, разработанная в Тюмени, значительно облегчила работу скорой медицинской помощи, сказала главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Она отметила, что когда есть много больниц и все они однопрофильные, важно понимать, сколько в каждой из них свободных мест. При этом часть больниц имеют отделение реанимации и интенсивной терапии. Есть учреждения, которые предназначены для легких форм заболевания, когда не требуется реанимация и интенсивная терапия, или средней степени тяжести, где кислородная поддержка не нужна, либо требуется в ограниченном количестве.

"Теперь мы понимаем, где есть свободные места и, соответственно, не согласовываем со стационарами, не тратим время пациента и бригады. Как только бригады или поликлиника запрашивают госпитализацию, мы бронируем место на конкретного пациента. Если он будет госпитализирован и койка занята, то в это же время может выписаться другой пациент, освободится другая койка и в режиме онлайн мы эту ситуацию отслеживаем",- рассказала она.

Любовь Голышева