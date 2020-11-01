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Жители Тюменской области проверят знания о Конституции России онлайн

Общество, 08:45 25 ноября 2020

скриншот с официального сайта акции | Фото: скриншот с официального сайта акции

Всероссийский тест на знание Главного документа страны пройдет в День Конституции России онлайн 12 декабря. Участниками тестирования могут стать лица старше 12 лет.

Просветительскую акцию проводит общественное движение "Гражданин". Пройти тест можно на его официальном сайте с любого устройства с выходом в интернет.

Организаторы сообщают, что свое желание проверить знания о Конституции России в 2020 году подтвердили школьники, студенты, ветераны, журналисты и блогеры, общественные деятели и бизнесмены.Тестирование проводится в пятый раз и с каждым годом собирает все больше участников всех возрастов.

Напомним, в акции 2019 года приняли участие свыше 280 тыс. человек на 2 тыс. 526 официальных площадках в 85 субъектах Российской Федерации, а также в Греции, Монголии, Гвинее, Нигерии и других странах.

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# Конституция РФ , тестирование

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