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Проверить и пополнить баланс детских транспортных карт можно онлайн

Общество, 18:36 17 ноября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Проверить баланс детских транспортных карат онлайн могут тюменцы, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Для этого нужно настроить оповещения в мобильном приложении "Образование72" – и push-уведомления о состоянии баланса ТК будут приходить на мобильный телефон. Внести данные транспортной карты необходимо на портале "Электронная школа".

Такую функцию можно подключить в личном кабинете на сайте Тюменской транспортной системы oao-tts.ru для любой транспортной карты. Уведомления об остатке баланса для горожан – это еще и дополнительная гарантия того, что карта не попадет в стоп-лист.

В билете, который выдается в автобусе, тоже указывается информация об остатке средств на карте. Получить эту информацию можно и в терминалах пополнения транспортных карт АО "ТТС" или отправив СМС на телефон 8-922-480-06-87 c указанием номера карты в сообщении (стоимость SMS – в соответствии с тарифами вашего оператора связи).

Пополнить баланс транспортной карты можно удаленно через сервис СбербанкOnline, Личный кабинет Запсибкомбанка или приложение "Телекард" Газпромбанка. Активируется баланс в течение 30 минут.

Доступны и другие способы: через устройства самообслуживания Запсибкомбанка и Сбербанка, наличными средствами в терминале пополнения.

"Случаи, когда у школьника недостаточно средств для оплаты проезда, бывают нередко. Более того, некоторые дети систематически ездят в автобусе, не оплачивая проезд. Важно понимать, что, отправляя своего ребенка в поездку без баланса на ТК, родители оставляют его в заведомо опасной ситуации. Следить за балансом транспортной карты – обязанность взрослых", – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов.

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# транспортная карта

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