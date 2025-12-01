  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 18% за неделю

Общество, 19:04 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 18% по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области. При этом дети в возрасте 7-14% стали болеть реже – показатель заболеваемости в этой возрастной группе сократился на 54,5%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что с 1 по 14 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом школьники Тюмени и еще 10 муниципалитетов находились на дистанционном режиме обучения. Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ, так как позволяет в течении инкубационного периода прервать цепочку распространения вирусов.

В целях профилактики ОРВИ и гриппа специалисты рекомендуют соблюдать гигиенические правила: мыть руки, либо использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, не прикасаться к лицу грязными руками, стараться не посещать места массового скопления людей в час пик, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

