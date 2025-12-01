  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
В Тюмени очистные сооружения поверхностных сточных вод построят по ул. Эрвье

Экономика, 18:13 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод построят по ул. Эрвье в Тюмени. Объект будет очищать до 8 тыс. 640 кубометров дождевых и талых вод в сутки, прежде чем они попадут в природные водоёмы, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"Очистка поверхностных стоков станет новым направлением работы для предприятия и важным шагом в развитии городской экологической инфраструктуры. Ливневые очистные сооружения выполняют функцию экологического фильтра: они задерживают загрязняющие вещества, снижают нагрузку на водоёмы и помогают предотвратить подтопления улиц и дорог", — рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

В основе проекта заложена многоступенчатая технология очистки. Сначала в накопительном резервуаре объёмом 27 тыс. 304 кубометров задержится крупный мусор и выровняется поток воды. Это обеспечит устойчивую работу системы даже в периоды сильных дождей и паводков. На следующем этапе вода будет проходить очистку от песка и нефтепродуктов: сочетание песколовки, тонкослойного отстойника и сепаратора позволит эффективно отделять как тяжёлые частицы, так и мельчайшие капли нефтяных фракций.

После механической очистки вода пройдет этап доочистки на сорбционных фильтрах. Их задача — удалить остаточные загрязнения и довести качество воды до нормативов высшей рыбохозяйственной категории.

Завершающим этапом станет ультрафиолетовое обеззараживание.

Для откачки ливневых стоков будет построена насосная станция, которая обеспечит стабильную работу системы даже в периоды пиковых нагрузок, в том числе во время весеннего половодья. Подводящие и отводящие коллекторы, диаметром от 355 до 1200 мм и общей протяженностью более 430 метров, объединят все элементы в единую инженерную систему.

Сейчас специалисты предприятия приступают к подготовке строительной площадки, в начале 2026 года начнутся строительно-монтажные работы. Завершить весь комплекс мероприятий планируется в 2027 году.

# Росводоканал Тюмень

