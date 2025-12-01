Три чат-бота запустили в приложении Max для удобства жителей Тюменской области

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три чат-бота запустили в приложении Max для жителей Тюменской области 15 декабря. Один из них – "Присоединяйся к СВОим". Это навигатор по мерам поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Сервисы анонсировал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов на ежегодной итоговой встрече с журналистами федеральных и региональных СМИ.

"Бот выдает информацию об условиях контракта, выплатах и сервисах. Есть возможность подать заявку на заключение контракта. Для этого нужно перейти на Qr-коду", - уточнил Станислав Логинов.

Второй – бесплатная сеть TyumenFree Wi-Fi. Это полезный сервис, в котором указаны все точки подключения к сети.

"Этот бот в Max всегда работает, так как находится в белом списке. Нужно зайти в чат бот и отправить ему геолокацию свою, а он показывает ближайшие к вам пять точек – на каком расстоянии и объектах находятся. Если пришли, а точка не работает, то есть возможность сразу же в боте указать это. Информация поступает в техподдержку, формируется заявка", - пояснил директор департамента.

Третий чат-бот в отечественном приложении Max, который доступен жителям региона с 15 декабря – это "Мои документы Тюменская область". Он представляет собой цифрового помощника МФЦ. С его помощью можно получить консультацию, записаться на прием, отслеживать готовность результата услуги.

"С учетом того, что мы очень быстро осуществляем различные сервисы, в Тюменской области стал доступен цифровой ID в части подтверждения возраста, статуса студента или многодетной семьи. Им можно уже воспользоваться в трех учреждениях региона – это музеи Тюменского музейно-просветительского объединения, Тюменского концертно-театрального объединения и Дворца национальных культур "Строитель", - дополнил Станислав Логинов.

Пользователи, подтверждая свой ID через Max, могут получить скидки.

В скором времени жителям Тюменской области станут доступны и другие сервисы в Max. Можно будет записываться на прием к врачам путем авторизации через Госуслуги. Доступными станут и телемедицинские консультации, направление согласий. Со временем реализуют и другой ряд сервисов, которые расширят функционал отечественного мессенджера – сообщение об отключениях ЖКУ, паводковой обстановке, запись на прием в учреждения с получением талона электронной очереди.

Оксана Корнеенкова