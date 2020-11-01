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МФК "Тюмень" проведет матч Кубка России в Самаре

Спорт, 16:23 19 ноября 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет первую встречу в рамках ¼ финала розыгрыша Кубка России по мини-футболу в Самаре 19 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

Как рассказал главный тренер сибиряков Николай Иванов, дорога до места получилась непростой.

"Рано утром вылетели, небольшая задержка рейса, пересадка в Екатеринбурге. После приземления в Самаре отправились на раскатку, это тоже около часа пути. Не стали ребят сильно нагружать, поиграли в квадраты, отработали тактические аспекты. Порадовало, что за день увидел две разные команды. Одну, которая выходила на тренировку унылой, уставшей, без эмоций. И другую, которая появилась после работы в зале. У ребят поднялось настроение, появились положительные эмоции. Сейчас главное сохранить такой настрой на матч", - подчеркнул Николай Иванов.

Поединок в Самаре начнется в 19 часов по тюменскому времени. Трансляцию поединка можно будет увидеть на канале АМФР в “YouTube”.

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# кубок России , МФК Тюмень

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