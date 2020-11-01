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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На автодороге Екатеринбург – Тюмень ночью перекроют движение

Общество, 17:07 19 ноября 2020

пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

Движение транспорта перекроют на 239-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень 19 ноября. Причина – установка П-образной рамки для табло переменной информации.

Движение ограничат в 2 часа примерно на 10 минут. Водителей призывают быть внимательными.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

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# дорожники , Уралуправтодор

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