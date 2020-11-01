На автодороге Екатеринбург – Тюмень ночью перекроют движение

| Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

Движение транспорта перекроют на 239-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень 19 ноября. Причина – установка П-образной рамки для табло переменной информации.

Движение ограничат в 2 часа примерно на 10 минут. Водителей призывают быть внимательными.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.