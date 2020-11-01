Селянин избил пасынка гвоздодером

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жителя села Яр, избившего пасынка гвоздодером, задержали полицейские, сообщает отдел отдел МВД по Тюменскому району. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 46-летнего потерпевшего.

Подозреваемого, 61-летнего ранее не судимого селянина, доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном, и рассказал, что в день происшествия выпивал с супругой и пасынком. Супруги отправились спать, но потерпевший хотел продолжить застолье, стал будить родителей и ударил мать.

Это возмутило отчима, который отправился в сарай, взял гвоздодер и нанес им три удара потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".