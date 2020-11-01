Сестры Саранчины из Тюменской области победили во всероссийском конкурсе

| Фото: из личного архива семьи Саранчиных | Фото: из личного архива семьи Саранчиных

Двойняшки Ульяна и Милана и их старшая сестра Ксения Саранчины из поселка Новоселезнево Казанского района Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса "Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла". Жюри конкурса особо отметило и признало вопросы сестер лучшими в обеих возрастных категориях.

Именно вопросы сестер и других победителей стали основой для Всероссийской олимпиады "Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла". Она прошла 19 ноября, ее писали школьники по всей стране.

Двойняшки Ульяна и Милана решили принять участие в конкурсе вслед за сестрой. А Ксения знает историю на отлично и в будущем мечтает принять участие в работе двух школьных поисковых отрядов. Кстати, руководитель одного из них, учитель истории Новоселезневской школы Евгений Фоминцев, проконсультировал сестер, как составить интересные вопросы.

"Девочки хорошо потрудились, много прочли, в итоге в их копилку вошли необычные вопросы, предполагающие глубокое знание истории Великой Отечественной войны и развернутые ответы. К примеру, кого называли северной кавалерией и почему зоопарк в Санкт-Петербурге до сих пор называется Ленинградским", - поделился учитель.

Он отметил, что в школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, с 2009 года работает собственный музей. Школьники отстаивают право войти в ряды поисковиков: изучают историю, помогают музею, реставрируют экспонаты, привезенные из экспедиций.

Всего в конкурсе приняли участие 1 тыс. 811 школьников. Из 2 тыс. 717 вопросов жюри выбрало лучшие в двух возрастных группах: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет.

Интеллектуальное состязание провели Российская государственная детская библиотека, Российское историческое общество и Государственная публичная историческая библиотека при поддержке Минкультуры России.

Инна Кондрашкина