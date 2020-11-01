Итоги квеста "Долгая дорога к Победе" подвели в Тюменском районе

| Фото: Музей Победы во ВКонтакте | Фото: Музей Победы во ВКонтакте

Квест "Долгая дорога к Победе" в Тюменском районе состоял из пяти основных и одного финального этапов. Был посвящен Году памяти и славы, сообщает управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.

Восемь команд муниципалитета участвовали в квесте. Первый этап был посвящен битве за Москву. На вопросы квеста об этом историческом сражении отвечали команды Московского и Червишевского трактов. Второй этап - "Сталинградская битва" – участниками стали команды Ялуторовского тракта.

Команды Ирбитского и Салаирского трактов отвечали на задания квеста по теме Курской битвы. Освобождение Крыма легло в основу четвертого этапа для команд Тобольского и Старотобольского трактов. Финал "Наша Победа" посвятили общим ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Как заметили организаторы большинство этапов прошли в онлайн.

Победителями квеста "Долгая дорога к Победе" признана сборная "Мы - наследники Победы" из Онохинского муниципального образования. Вторые - команда "Крым наш!", с. Каскара. Команда "Т-34", Новотарманское муниципальное образование получили грамоты за третье место.