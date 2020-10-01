Мемориальные доски героям войны установили в Абатском районе

администрация Абатского района администрация Абатского района

Мемориальные доски участникам Великой Отечественной войны Яну Розе и Марии Цукановой установили в Абатском районе по инициативе депутата Госдумы Ивана Квитки и Российского военно-исторического общества.

По информации администрации района, Ян Розе - полный кавалер Ордена Славы. Памятную доску в его честь установили в поселке Партизан, где он долгое время работал учителем.

На войне Ян Розе воевал в составе 521-го полка 133-й отдельной стрелковой Сибирской дивизии. Участвовал в боях в районе Смоленска, был тяжело ранен под Москвой. После служил снайпером-разведчиком 123-го стрелкового полка. 24 июня 1945 года прошел в торжественном марше по Красной площади в составе сводного полка Прибалтийского фронта.

Мария Цуканова – единственная женщина - Герой Советского Союза. Мемориальную доску установили в ее родной деревне – Смоленке. В 1942 году Мария Цуканова добровольцем ушла на фронт, была санитаркой отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. В боевой операции по освобождению корейского города-порта Сейсин спасла жизнь 52 раненым бойцам, сама была ранена и оказалась на захваченной японцами территории. Враги жестоко расправились с отважной санитаркой, изрубив ее саблями.

По словам главы Абатского района Игоря Васильева, жизнь и подвиг героев – пример для молодого поколения. Помнить и чтить их – долг каждого жителя района.

Евгения Шевцова