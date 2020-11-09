Лучшие творческие коллективы определили на фестивале "Крылья души"

| Фото: pansionat.tmn.socinfo.ru | Фото: pansionat.tmn.socinfo.ru

Подопечные пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени и Таловского психоневрологического интерната стали победителями в номинации "Лучший творческий коллектив" Х фестиваля "Крылья души". В конкурсе для граждан пожилого возраста и инвалидов участвовали постояльцы из 14 стационарных учреждений социального обслуживания населения Тюменской области, сообщает Областной геронтологический центр.

В 2020 году фестиваль провели онлайн и приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

На гала-концерте конкурсанты зачитали произведения о войне известных авторов, а также стихи собственного сочинения. Исполнили песни военных лет, показали сценки, а также представили работы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Участие в концерте приняли воспитанники и Детского психоневрологического интерната.

Лучшие выступления и работы отмечены членами жюри фестиваля. Все конкурсанты получили памятные подарки и дипломы.