  • 23 ноября 202023.11.2020понедельник
  • USD76,0120
    EUR90,2643
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Посвященную Году памяти и славы выставку открыли в тюменском "Космосе"

Общество, 17:54 23 ноября 2020

Молодежный театральный центр "Космос" | Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

Далее в сюжете Тюменцы участвовали в реконструкции боя Карельского фронта

Интерактивная выставка, посвященная Году памяти и славы, проработает в Молодежном театральном центре "Космос" до 10 октября, сообщают организаторы.

Погрузиться в прошлое посетителям помогут touch-панели, 3D-метки и VR-игры. На выставке можно научиться собирать пистолет-пулемет Шпагина, пострелять из него и отправиться в виртуальное путешествие по заводу "Цепи Галля".

Здесь же гости могут увидеть экспонаты времен Великой Отечественной войны: санитарные сумки, лопатки, каски, фронтовые письма. Любой желающий может принять участие в викторине и получить памятный подарок.

﻿

Выставка проходит в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные — с 14 до 20 часов. Записаться на экскурсию можно по телефону: 68-96-96.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Год памяти и славы , МТЦ Космос

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 23.11.2020ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах
18:16 23.11.2020Тюменцы участвовали в реконструкции боя Карельского фронта
17:54 23.11.2020Посвященную Году памяти и славы выставку открыли в тюменском "Космосе"
17:43 23.11.2020Астрономическая неделя в Тюмени