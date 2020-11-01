Посвященную Году памяти и славы выставку открыли в тюменском "Космосе"

| Фото: Молодежный театральный центр "Космос" | Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

Далее в сюжете Тюменцы участвовали в реконструкции боя Карельского фронта

Интерактивная выставка, посвященная Году памяти и славы, проработает в Молодежном театральном центре "Космос" до 10 октября, сообщают организаторы.

Погрузиться в прошлое посетителям помогут touch-панели, 3D-метки и VR-игры. На выставке можно научиться собирать пистолет-пулемет Шпагина, пострелять из него и отправиться в виртуальное путешествие по заводу "Цепи Галля".

Здесь же гости могут увидеть экспонаты времен Великой Отечественной войны: санитарные сумки, лопатки, каски, фронтовые письма. Любой желающий может принять участие в викторине и получить памятный подарок.

Выставка проходит в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные — с 14 до 20 часов. Записаться на экскурсию можно по телефону: 68-96-96.