Тюменцы участвовали в реконструкции боя Карельского фронта

| Фото: ВИК "Сибирский рубеж" во ВКонтакте | Фото: ВИК "Сибирский рубеж" во ВКонтакте

Около 50 человек, в том числе 11 тюменцев, приняли участие в реконструкции одного из боев на Карельском фронте в 1941 году. Местом проведения восстановленной военной операции стала дер. Кислянка Свердловской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Тюмени Владимир Лапшин.

"В реконструкции отобразили деятельность Медвежьегорской оперативной группы Карельского фронта в ноябре 1941 года. Мы представили РККА (Рабоче-крестьянскую Красную армию). В то время сильней все же была армия противника - гитлеровская Германия. На стыке стояли и финские войска - 3-й Армейский корпус и 36-й немецкий, а также 19-й горнострелковый корпус Норвегии. Советским войскам пришлось несладко", - говорит он.

Реконструкцию сражения участники провели со знанием дела. Тщательно изучив всю историю того времени, они подобрали не только одежду солдат, вооружение, но и продумали схему размещения окопов, линии фронта.

По словам Владимир Лапшина, как и любое другое сражение Великой Отечественной войны, бои Карельского фронта легли в основу дальнейшей стратегии, тактики ведения войны с фашистами.

В сражении Медвежьегорской опергруппы нашего времени приняли участие представители военно-исторических клубов Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени.

На счету ВИК "Сибирский рубеж" это вторая реконструкция в 2020 году. Первая прошла на стадионе Ситниковской школы Омутинского района. Участники клуба показали фрагмент сражения "Смоленского исхода". Вся работа участников клуба направлена на сохранение истории Великой Отечественной войны, передачи проверенных данных подрастающему поколению.

Анжела Лебедева