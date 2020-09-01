Реконструкцию "Смоленский исход" представил тюменский военный клуб

| Фото: ВИК «Сибирский рубеж» во ВКонтакте | Фото: ВИК «Сибирский рубеж» во ВКонтакте

Реконструкцию "Смоленский исход" представил на стадионе Ситниковской школы Омутинского района тюменский военно-исторического клуба "Сибирский рубеж". Участники клуба впервые в регионе показали сражение, которое в 1943 году определило ход сражений за освобождение СССР от фашистских захватчиков.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин.

"Мы назвали реконструкцию "Смоленский исход" так, потому что в ходе операции в сентябре 1943 года за восемь дней советские войска продвинулись на 80 километров. Бойцы Красной армии взяли уступ, который реально угрожал столице", - рассказал он.

Омутинский район для реконструкции был выбран не случайно – местность подошла под описание, отмечает Лапшин.

В реконструкции боя участвовали более 20 членов клуба. Все обмундирование: одежда, обувь и оружие взяты из личного музея Владимира Лапшина и привезены из реконструкций, в которых клуб участвует в разных регионах России с 2014 года.

Местные жители увидели сражение, посетили выставку о Великой Отечественной войне и угостились кашей из полевой кухни.

"Для меня важно, чтобы жители Тюменской области прониклись событиями, которые пережили наши предки – участники Великой Отечественной войны, - говорит Владимир Лапшин. - У меня воевали два деда. У одного на войне погибли сразу четыре брата. Второй дед потерял своих братьев на передовой и домой вернулся без ноги. Прадед – участник Первой мировой войны - награжден крестом, Георгиевской медалью за храбрость".

Анжела Лебедева