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Тобольской библиотеке присвоили имя Героя Советского Союза

Общество, 15:00 21 сентября 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Тобольской библиотеке-филиалу № 6 присвоено имя Героя Советского Союза Африканта Платоновича Ерофеевского. Решение принято по итогам опроса на платформе обратной связи "Общественное голосование" портала Госуслуги.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Все тоболяки, принявшие в нем участие, идею поддержали. Вопрос еще будет вынесен на рассмотрение Тобольской городской думы", - сказал глава города.

Из истории Великой Отечественной войны известно, что на счету Африканта Ерофеевского к 1943 году было 1 тыс. 34 боевых вылета. Эскадрилья, которой он руководил, совершила 2 тыс. 531 боевой вылет, уничтожила 16 складов с боеприпасами, 35 дзотов. Бойцы повредили семь железнодорожных составов, сорвали девять атак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за проявленные отвагу и геройство майор Африкант Ерофеевский удостоен звания Героя Советского Союза.

В Тобольске на здании средней школы № 1, в которой учился Африкант Ерофеевский, установлена мемориальная доска. На площади Победы одна из 10 стел установлена в честь Героя Советского Союза.

Анжела Лебедева

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# Герой Советского Союза , Максим Афанасьев , Тобольск

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