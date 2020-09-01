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Омутинцы высадили яблони и дубы вдоль федеральной трассы

Общество, 17:43 18 сентября 2020

ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

150 саженцев рябины, яблони, дуба, сосны, ели на двух гектарах земли высадил коллектив администрации Омутинского района на участке вдоль трассы Тюмень - Омск 18 сентября.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" управляющая делами администрации муницпалитета Вера Кузнецова, более 50 человек участвовали в посадке деревьев, которые выделило местное лесничество.

"Участок, где проходила высадка, выбран не случайно. У нас на выезде из Омутинки в сторону Тюмени есть кафе "Русь", где уже растет аллея Призывников. Вот там и решили разбить новый сад. Таким образом коллектив администрации присоединился ко всероссийской акции "Сад памяти" к юбилею Великой Победы", - сказала она.

Глава Омутинского района Виктор Воллерт отметил, что благодаря саженцам, которые с каждым годом будут подниматься все выше жилой сектор села отгородится от трассы. Омутинцы получат настоящий зеленый щит.

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Анжела Лебедева

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# Омутинка , сад Памяти , саженцы

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