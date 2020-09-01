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Тюменец получил награду за лучший проект по истории Великой Отечественной войны

Общество, 17:18 16 сентября 2020

ФГБУК «Музей Победы» | Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Молодого тюменца, победителя конкурса "Моя страна – моя Россия", наградил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Даниил Грамотин победил с проектом "By Foreigners – Россия глазами иностранцев", сообщает музей Победы.

Всего почетными дипломами были отмечены 11 проектов. Сергей Нарышкин отметил, что это авторы лучших проектов, посвященных истории Великой Отечественной войны.

"Нынешний исторический форум - это хорошая возможность обменяться опытом, узнать что-то новое друг у друга, и вместе попытаться сформулировать и новые направления работы, и придумать новые интересные востребованные в молодежной среде форматы исторического просвещения, форматы, которые бы всем нам позволяли эффективно и надежно защищать историческую правду", - подчеркнул Нарышкин.

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# Великая Отечественная война , Даниил Грамотин , конкурсы

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