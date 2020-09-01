В Ялуторовске начались репетиции танцев Победы

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска во ВКонтакте

Проект "Танцы Победы" стартовал в Ялуторовске. Первые 40 человек приходят на репетиции по вторникам и четвергам. Хореографы разучивают с ними композицию "Синий платочек".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила автор проекта "Танцы Победы", директор Центра поддержки культуры и спорта АНО "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"Первыми участниками нашего проекта стали представительницы старшего поколения, но вскоре к нам присоединятся молодежь и школьники. Всего будет сто человек примерно. Будем разучивать "Синий платочек", "Катюшу". С участниками проекта работают четыре хореографа Центра поддержки развития культуры и спорта Ялуторовска. Тренировки пройдут в залах, во дворах города, а если помешает погода, то в режиме онлайн", - говорит она.

Театрализованную программу участники проекта "Танцы Победы", посвященного 75-летию Великой Победы, представят в зале Дворца культуры для старшего поколения, тружеников тыла в октябре. В соцсетях - в середине ноября.

Напомним, проект "Танцы Победы" по итогам конкурса "Моя идея PRO" выиграл 100 тыс. рублей.

Анжела Лебедева