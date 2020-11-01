Трое пациентов с коронавирусом умерли в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое жителей Тюменской области скончались с коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии умерли 125 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

Погибшие - мужчина, 40 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, легочно-сердечной недостаточности и хронических заболеваний; женщина, 54 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 68 лет, от респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

В субъекте за сутки заболели 170 граждан, всего с начала пандемии - 16 тыс. 923. Выздоровели 209 человек, за весь период - 11 тыс. 693. Заболели девять детей. 21 пациент из общего числа заболевших остается на ИВЛ, 1 тыс. 811 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 человек находятся на перевахтовке.