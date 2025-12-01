Соглашение о сотрудничестве подписали в Тюменской области с профсоюзной организацией

Департамент труда и занятости населения Тюменской области заключил соглашение о сотрудничестве с региональной организацией Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Документ будет действовать два предстоящих года.

"Профсоюз играет важную роль в развитии социально-трудовых отношений в регионе и является ключевым партнером департамента в достижении поставленных целей", - прокомментировала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

Соглашение призвано укрепить взаимовыгодное взаимодействие сторон и обеспечить стабильное развитие службы занятости.

Среди ключевых положений соглашения: организация регулярного повышения квалификации персонала, проведение специализированных обучающих семинаров, регулярная диспансеризация сотрудников.