Тюменские педагоги борются за победу в Санкт-Петербурге

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Педагоги из Тюменской области Дмитрий Белкин и Михаил Гончаров провели вводные занятия в очном финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Он открылся в Санкт-Петербурге, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Дмитрий Белкин познакомил юных петербуржцев с основами робототехники. Три команды ребят собрали и запрограммировали робота-бульдозера, робота-бурильщика и робота-манипулятора, а также провели тестовые испытания этих моделей на предполагаемом месте разработки нефтяных месторождений.

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Михаил Гончаров познакомил с элементами внутреннего и внешнего актерского мастерства и актерской задачей студентов первого курса педагогического колледжа. Он рассказал о смежных профессиях и надпрофессиональных компетенциях, которые формируются в процессе обучения в школе актерского мастерства.

Участниками финала стали педагоги из разных регионов старны. В девяти номинациях они провели в общей сложности около 90 открытых занятий.

Во второй части очного тура их ожидает испытание "4К: командообразование, креативность, коммуникации и критическое мышление", по итогам которого будут определены победители в каждой номинации. Именно они и продолжат состязаться в финальном туре конкурса.