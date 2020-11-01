Тюменские депутаты поддержали поправки в годовой бюджет города

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На 1 млрд 035 млн рублей сократятся расходы бюджета Тюмени в 2020 году. Сокращение доходной части муниципальной казны связано в основном с мерами поддержки бизнеса в период пандемии. Об этом депутатам Тюменской городской думы сообщил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук в ходе заседания комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Таким образом, прогнозируемые доходы и расходы городского бюджета в 2020 году составят 32 млрд 627 млн 712 тыс. рублей. Депутат Дмитрий Елагин поинтересовался, каков механизм принятия решений о сокращении тех или иных статей расходов: "Кем и как такие решения принимаются?".

Андрей Пилипчук пояснил народному избраннику, что это коллегиальное решение, оно вырабатывается администрацией совместно с руководителями профильных департаментов города, все предложения поступают от них. Какого-то определенного механизма здесь нет.

"Комиссия рассмотрела корректировки в городской бюджет 2020 года, расходы будут сокращены примерно на один миллиард рублей, - отметила председатель комиссии Оксана Величко. – То, что в бюджет не поступили доходы, связано, в первую очередь, с тем, что очень многим нашим налогоплательщикам были предоставлены льготы в условиях сложной пандемической ситуации".

Сокращение расходов, по ее словам, болезненный процесс, тем более, в последние годы, как правило, принимались дополнительные расходные обязательства и рассматривались новые социальные программы.

"Но надо понимать, что городской бюджет будущего года составляет практически те же суммы, что и бюджет текущего года, это очень оптимистичный и хороший план и хорошая новость для жителей Тюмени", - добавила она.

Николай Ступников